BRIEF-Singapore Exchange Proposes To Refine Members' Derivatives Clearing Fund Requirements

March 13 (Reuters) - Singapore Exchange Ltd:
* SINGAPORE EXCHANGE LIMITED (NEWS RELEASE: SGX PROPOSES TO REFINE MEMBERS’ DERIVATIVES CLEARING FUND REQUIREMENTS)
* SUBJECT TO REGULATORY CLEARANCE, SGX INTENDS TO INTRODUCE REFINEMENTS IN Q3 OF 2018
* AMENDMENTS ALSO INCLUDE COMBINING EXCHANGE-TRADED DERIVATIVES AND OTC COMMODITY DERIVATIVES INTO A SINGLE CONTRACT CLASS
* AMENDMENTS INCLUDE CHANGE SUCH THAT MEMBERS’ CONTRIBUTION REQUIREMENTS ARE DIRECTLY DECIDED BY POTENTIAL STRESS TEST LOSSES
* POTENTIAL STRESS TEST LOSSES REFER TO THOSE THAT SGX-DC MIGHT SUFFER IN EVENT OF A DEFAULT OF A CLEARING MEMBER Source text for Eikon: Further company coverage: