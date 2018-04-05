BRIEF-Singapore Exchange RegCo Reviews Noble Group's Restructuring Support Agreement

April 5 (Reuters) - Singapore Exchange Ltd:
* REVIEWS NOBLE GROUP LIMITED’S RESTRUCTURING SUPPORT AGREEMENT
* NOTES RESTRUCTURING SUPPORT AGREEMENT ENTERED INTO BETWEEN NOBLE GROUP AND CERTAIN SENIOR CREDITORS
* SGX REGCO URGES SENIOR CREDITORS TO RECONSIDER PROPOSAL TO ENSURE PARITY IN TREATMENT OF ALL SHAREHOLDERS
* SHAREHOLDERS’ APPROVAL FOR PRIMARY RESTRUCTURING WILL BE SOUGHT
* SGX REGCO IS OF VIEW THAT SHAREHOLDERS SHOULD HAVE FREEDOM OF CHOICE IN VOTING ON PRIMARY RESTRUCTURING
* SGX REGCO WILL NOT HESITATE TO REGISTER ITS CONCERNS ABOUT ALTERNATIVE RESTRUCTURING Source text for Eikon: Further company coverage: