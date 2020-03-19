Healthcare
March 19, 2020 / 5:37 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Singapore Exchange Regulation Announces Guidance On Holding Of General Meetings Amid COVID-19

1 Min Read

March 19 (Reuters) - Singapore Exchange Ltd:

* SINGAPORE EXCHANGE REGULATION ANNOUNCES GUIDANCE ON HOLDING OF GENERAL MEETINGS AMID COVID-19

* SINGAPORE EXCHANGE REGULATION SAYS ISSUERS MAY ARRANGE TO SEGREGATE ATTENDEES ACROSS VARIOUS VENUES FOR AGMS; VIDEO-LINKS COULD BE GIVEN

* SINGAPORE EXCHANGE REGULATION SAYS ISSUERS SHOULD IMPLEMENT TEMPERATURE AND HEALTH SCREENING MEASURES AT GENERAL MEETING VENUE

* SINGAPORE EXCHANGE REGULATION SAYS ISSUERS SHOULD TURN AWAY ATTENDEES WHO ARE UNWELL, & THOSE WITH TRAVEL HISTORY TO CERTAIN COUNTRIES/REGIONS

* SINGAPORE EXCHANGE REGULATION SAYS MEETINGS VENUE SHOULD BE ORGANISED TO REDUCE CROWDING; SEATS SHOULD AT LEAST ONE METRE APART FROM ONE ANOTHER Source: bit.ly/33suv8h Further company coverage:

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