FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Pyeongchang 2018
The Trump Effect
Politics
North Korea
Earnings
Myanmar
#Financials
February 11, 2018 / 5:00 AM / in a day

BRIEF-Singapore Exchange says will unveil new India derivative offerings

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 11 (Reuters) - Singapore Exchange:

* SAYS OFFERINGS FOR INDIAN NATIONAL STOCK EXCHANGE‘S NIFTY DERIVATIVES TO OPERATE AS USUAL ON MON

* SAYS LICENCE AGREEMENT WITH INDIA‘S NATIONAL STOCK EXCHANGE WILL ENSURE CONTINUATION OF NIFTY OFFERINGS TIL AT LEAST AUGUST

* SAYS WILL LAUNCH NEW INDIA-ACCESS RISK MANAGEMENT SOLUTIONS IN SGX INDIA EQUITY PRODUCTS; WILL ANNOUNCE DETAIL SHORTLY

* SAYS TERMINATION OF LICENSE AGREEMENT WITH INDIA‘S NSE NOT EXPECTED TO HAVE ANY MATERIAL IMPACT ON IMMEDIATE FINANCIAL RESULTS Further company coverage: (Reporting by Rafael Nam)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.