Healthcare
April 17, 2020 / 4:36 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Singapore Exchange Steps Up Offsite Monitoring Of Members' Financial And Liquidity Conditions

1 Min Read

April 17 (Reuters) - Singapore Exchange Ltd:

* TO CLOSE CENTRAL DEPOSITORY CUSTOMER SERVICE CENTRE FROM 18 APRIL 2020 UNTIL FURTHER NOTICE

* STEPPED UP OFFSITE MONITORING OF MEMBERS’ FINANCIAL AND LIQUIDITY CONDITION DUE TO MARKET VOLATILITY; DOING MORE STRESS TESTS

* MEMBERS CONTINUE TO BE ABLE TO MEET THEIR FINANCIAL OBLIGATIONS TO SGX

* MEMBERS’ BUSINESS CONTINUITY PLANS CONTINUE TO BE MONITORED TO MINIMISE RISK OF DISRUPTION TO THEIR BUSINESS AND OPERATIONS Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below