Healthcare
May 15, 2020 / 11:15 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Singapore Medical Says Revenue From Segments Of Business Affected In Singapore

1 Min Read

May 15 (Reuters) - Singapore Medical Group Ltd:

* SINGAPORE MEDICAL GROUP-REVENUE FROM SEGMENTS OF BUSINESS AFFECTED FOLLOWING SIGNIFICANT DROP IN NO. OF FOREIGN PATIENTS SEEKING TREATMENTS IN SINGAPORE

* SINGAPORE MEDICAL GROUP - DECIDED TO REVISE PROPOSED DIVIDEND TO S$0.004 PER SHARE ANNOUNCED ON 24 FEB

* SINGAPORE MEDICAL GROUP-EXPECT RESULTS OF GROUP TO BE NEGATIVELY IMPACTED BY COVID-19

* SINGAPORE MEDICAL GROUP - REVISES PROPOSED DIVIDEND TO S$0.004 PER SHARE Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below