BRIEF-Singapore Technologies Engineering Says Continues To Operate Substantively

April 14 (Reuters) - Singapore Technologies Engineering Ltd :
* GROUP CONTINUES TO OPERATE SUBSTANTIVELY AS PROVIDER OF ESSENTIAL SERVICES
* CO NOT IMMUNE TO ADVERSE ECONOMIC EFFECTS BROUGHT ABOUT BY COVID-19 PANDEMIC
* CO’S DIVERSE BUSINESS PORTFOLIO ALLOWS GROUP TO MITIGATE OVERALL IMPACT FROM COVID-19 PANDEMIC
* SENIOR MANAGEMENT TEAM WILL REDUCE THEIR SALARIES BY PERCENTAGES RANGING BETWEEN 5% & 10%
* EXPECTS VARIOUS STATE OR GOVERNMENT AID & STIMULUS PACKAGES IN SINGAPORE & ELSEWHERE TO MITIGATE IMPACT ON PERFORMANCE Source text for Eikon: Further company coverage: