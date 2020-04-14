Healthcare
April 14, 2020 / 10:37 AM / a few seconds ago

BRIEF-Singapore Technologies Engineering Says Continues To Operate Substantively

1 Min Read

April 14 (Reuters) - Singapore Technologies Engineering Ltd :

* GROUP CONTINUES TO OPERATE SUBSTANTIVELY AS PROVIDER OF ESSENTIAL SERVICES

* CO NOT IMMUNE TO ADVERSE ECONOMIC EFFECTS BROUGHT ABOUT BY COVID-19 PANDEMIC

* CO’S DIVERSE BUSINESS PORTFOLIO ALLOWS GROUP TO MITIGATE OVERALL IMPACT FROM COVID-19 PANDEMIC

* PRESIDENT & CEO WILL ALSO REDUCE HIS SALARY BY 10%

* SENIOR MANAGEMENT TEAM WILL REDUCE THEIR SALARIES BY PERCENTAGES RANGING BETWEEN 5% & 10%

* EXPECTS VARIOUS STATE OR GOVERNMENT AID & STIMULUS PACKAGES IN SINGAPORE & ELSEWHERE TO MITIGATE IMPACT ON PERFORMANCE Source text for Eikon: Further company coverage:

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