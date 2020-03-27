BRIEF-Singulus Technologies Reduces Business Operations And Agrees Short-Time Work

March 27 (Reuters) - SINGULUS TECHNOLOGIES AG:
* TEMPORARILY REDUCES BUSINESS OPERATIONS AND AGREES SHORT-TIME WORK
* SUPERVISORY BOARD, EXECUTIVE BOARD AND MANAGEMENT WAIVE 20 % OF FIXED COMPENSATION FOR THREE MONTHS
* COVID-19 PANDEMIC RESULTS IN SHORT-TIME WORK AT SINGULUS TECHNOLOGIES
* AS OF TODAY, COMPLETION OF EXISTING LARGE ORDERS AND FORECASTS WITH RESPECT TO FINANCIAL TARGETS OF CO FOR CURRENT BUSINESS YEAR REMAIN UNAFFECTED BY THESE DECISIONS
* SALES & MARKETING ACTIVITIES AS WELL AS CUSTOMER SERVICES ARE CONTINUED Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)