Healthcare
March 27, 2020 / 8:01 AM / in an hour

BRIEF-Singulus Technologies Reduces Business Operations And Agrees Short-Time Work

1 Min Read

March 27 (Reuters) - SINGULUS TECHNOLOGIES AG:

* TEMPORARILY REDUCES BUSINESS OPERATIONS AND AGREES SHORT-TIME WORK

* SUPERVISORY BOARD, EXECUTIVE BOARD AND MANAGEMENT WAIVE 20 % OF FIXED COMPENSATION FOR THREE MONTHS

* COVID-19 PANDEMIC RESULTS IN SHORT-TIME WORK AT SINGULUS TECHNOLOGIES

* AS OF TODAY, COMPLETION OF EXISTING LARGE ORDERS AND FORECASTS WITH RESPECT TO FINANCIAL TARGETS OF CO FOR CURRENT BUSINESS YEAR REMAIN UNAFFECTED BY THESE DECISIONS

* WE WILL CONTINUE TO SERVICE AND ATTEND TO OUR CUSTOMERS

* SALES & MARKETING ACTIVITIES AS WELL AS CUSTOMER SERVICES ARE CONTINUED Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
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