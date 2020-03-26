Healthcare
March 26, 2020 / 5:14 AM / Updated 3 hours ago

BRIEF-Sinofert Holdings Says Turnover For Year Was Rmb22,951 Million

1 Min Read

March 26 (Reuters) - Sinofert Holdings Ltd:

* SINOFERT HOLDINGS LTD- TURNOVER FOR YEAR WAS RMB22,951 MILLION VERSUS RMB22,996 MILLION

* SINOFERT HOLDINGS LTD- PROFIT FOR YEAR ATTRIBUTABLE RMB616 MILLION VERSUS RMB460 MILLION

* SINOFERT HOLDINGS LTD- RECOMMENDED PAYMENT OF A FINAL DIVIDEND OF HK$0.0294 PER SHARE

* SINOFERT HOLDINGS LTD- CORONAVIRUS PNEUMONIA OUTBREAK HAS BROUGHT ABOUT ADDITIONAL UNCERTAINTIES MAY IMPACT GROUP’S OPERATIONS AND FINANCIAL POSITION

* SINOFERT HOLDINGS LTD- AS OF MAR 26, THERE WERE NO EMPLOYEES DIAGNOSED OR SUSPECTED OF BEING INFECTED Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below