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#Financials
December 10, 2017 / 7:48 PM / Updated 32 minutes ago

BRIEF-Sinolink Worldwide Holdings Forms JV Co With Zhongan Technology

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 11 (Reuters) - Sinolink Worldwide Holdings Ltd :

* ‍ON DEC 8 CO, ZHONGAN TECHNOLOGY CO FORMED JV CO TO INVEST OPPORTUNITIES IN FINTECH & INSURETECH

* ‍CO & ZHONGAN TECHNOLOGY TO CONTRIBUTE RMB60 MILLION & RMB50 MILLION IN CASH IN JV CO; CO TO ADDITIONALLY CONTRIBUTE RMB620 MILLION

* ‍UPON COMPLETION, CO AND ZHONGAN TECHNOLOGY WILL OWN 49 PCT AND 51 PCT OF VOTING INTERESTS IN JVCO, RESPECTIVELY​

* ‍CAPITAL CONTRIBUTION OF RMB620 MILLION IN CASH TO JVCO IS IN CONSIDERATION FOR REDEEMABLE PREFERENCE SHARES​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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