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January 30, 2018 / 9:03 AM / in 3 hours

BRIEF-Sinopec Oilfield Service Corp Sees FY Net Loss Attributable About RMB10.6 Bln

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 30 (Reuters) - Sinopec Oilfield Service Corp :

* OPERATIONAL RESULTS OF COMPANY IS ESTIMATED TO SUFFER SIGNIFICANT LOSS FOR YEAR OF 2017​

* SINOPEC OILFIELD SERVICE CORP SEES FY NET LOSS ATTRIBUTABLE OF APPROXIMATELY RMB10.6 BILLION​

* NET LOSS DEDUCTED EXTRAORDINARY GAIN AND LOSS ATTRIBUTABLE OF CO IS ESTIMATED TO BE ABOUT RMB10.4 BILLION FOR FY

* AS CO HAD 2016 NET LOSS ATTRIBUTABLE & EXPECTS 2017 NET LOSS, DELISTING RISK WARNING MAY BE IMPOSED ON CO‘S A SHARES Source text for Eikon: Further company coverage: (bangalore.newsroom@thomsonreuters.com)

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