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April 30, 2018 / 1:35 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Sinovac Biotech Forced To Destroy Bacterial Seeds Intended For Production Of Vaccine

Reuters Staff

1 Min Read

April 30 (Reuters) - Sinovac Biotech Ltd:

* SINOVAC BIOTECH - FORCED TO DESTROY BACTERIAL SEEDS INTENDED FOR USE IN PRODUCTION OF 23-VALENT PNEUMOCOCCAL POLYSACCHARIDE VACCINE

* SINOVAC - FORCED TO SUSPEND PREPARATIONS FOR AND POSTPONE CHINA FDA INSPECTION OF MANUFACTURING SITE NEEDED FOR 23-VALENT PPV PRODUCTION APPROVAL

* SINOVAC - DESTROYING BACTERIAL SEEDS, SUSPENDING PREPARATIONS FOR CFDA SITE INSPECTION TO DELAY COMMERCIALIZATION OF 23-VALENT PPV Source text for Eikon: Further company coverage:

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