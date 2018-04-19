BRIEF-Sipef Total Palm Oil Production Down 3.3% Compared With Q12017

April 19 (Reuters) - SIPEF NV:
* PALM OIL PRODUCTION AT GROUP-OWNED PLANTATIONS UP 3.5% COMPARED TO THE FIRST QUARTER OF 2017
* GROUP’S TOTAL PALM OIL PRODUCTION FELL BY 3.3% COMPARED WITH THE FIRST QUARTER OF 2017
* EXPECT STABLE RUBBER PRODUCTION IN INDONESIA OVER THE NEXT FEW QUARTERS
* STRONG RISE IN PALM OIL VOLUMES IN INDONESIA (+11.4%) NEUTRALISED BY FALLING VOLUMES IN PAPUA NEW GUINEA (-19.9%)
* EXPECT RECOVERY OF BANANA PRODUCTION IN IVORY COAST AND TEA PRODUCTION IN CIBUNI, JAVA, TO BE SLIGHTLY BETTER THAN LAST YEAR
* STABLE PALM OIL MARKETS TRADE IN A NARROW BAND BETWEEN USD 660 AND 700 PER TONNE CIF ROTTERDAM
* 50% OF PALM OIL PRODUCTION FOR THE YEAR 2018 SOLD AT USD 738 PER TONNE CIF ROTTERDAM, PREMIUMS INCLUDED
* PROSPECTS FOR PALM OIL PRODUCTION IN Q2 REMAIN POSITIVE ALTHOUGH LESS STRONG THAN IN THE Q1
* SALE OF THE BDM-ASCO INSURANCE ACTIVITIES MOST LIKELY TO BE COMPLETED IN Q2/2018
* EXPECT TO BE ABLE TO DELIVER ANNOUNCED GROWTH PROJECTION OF 9% FOR TOTAL GROUP PRODUCTION OF PALM OIL IN 2018 Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)