Healthcare
March 25, 2020 / 8:34 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Sirius Real Estate Does Not Expect Material Impact To FY Profit As A Result Of Covid-19

1 Min Read

March 25 (Reuters) - Sirius Real Estate Ltd:

* JSE: SRE - COVID-19 UPDATE

* SIRIUS REAL ESTATE LTD - DOES NOT EXPECT ANY MATERIAL IMPACT TO ITS TRADING PROFIT FOR YEAR ENDING 31 MARCH 2020, AS A RESULT OF COVID-19

* SIRIUS REAL ESTATE -SEEING AN INCREASE IN DEMAND FOR STORAGE SPACE FROM BOTH NEW AND EXISTING COMMERCIAL TENANTS AS WELL AS NEW SELF-STORAGE CUSTOMERS

* SIRIUS REAL ESTATE LTD - TO DATE THERE HAS BEEN NO INCREASE IN LEVEL OF CONTRACT TERMINATIONS OR FAILURE TO MEET RENTAL PAYMENTS ABOVE NORMAL LEVELS Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below