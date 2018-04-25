FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Charged: The Future of Autos
Future of Money
Breakingviews
Market News
April 25, 2018 / 11:15 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Siriusxm Reports Q1 Earnings Of $0.06 Per Share

Reuters Staff

1 Min Read

April 25 (Reuters) - Sirius XM Holdings Inc:

* Q1 EARNINGS PER SHARE $0.06

* Q1 REVENUE $1.4 BILLION VERSUS I/B/E/S VIEW $1.37 BILLION

* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.05 — THOMSON REUTERS I/B/E/S

* COMPANY REITERATES FINANCIAL AND SUBSCRIBER GUIDANCE FOR 2018

* QTRLY NET ADDITIONS OF 330,000 VERSUS 257,000 REPORTED LAST YEAR

* QTRLY AVERAGE SELF-PAY MONTHLY CHURN 1.8 PERCENT VERSUS. VERSUS 1.8 PERCENT REPORTED LAST YEAR

* REITERATES ITS FULL-YEAR 2018 GUIDANCE FOR NET SUBSCRIBERS, REVENUE, ADJUSTED EBITDA AND FREE CASH FLOW Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.