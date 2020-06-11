Switzerland Market Report
June 11, 2020 / 2:44 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Six Swiss Exchange CEO says no plan to list SIX at the moment

1 Min Read

June 11 (Reuters) -

* SIX SWISS EXCHANGE CEO SAYS SAYS HAS NO PLANS AT THIS STAGE TO DELIST BME

* SIX SWISS EXCHANGE CEO SAYS THERE WILL BE SYNERGIES, BUT SAVINGS SHOULD BE REINVESTED IN GROWTH, NO PLANS FOR MASSIVE LAYOFFS

* CEO OF SWISS EXCHANGE SIX SAYS IS COMMITTED TO MAINTAIN BME HQ AND OPERATIONS CAPABILITIES FOR AT LEAST TEN YEARS

* SIX SWISS EXCHANGE CEO SAYS BME GIVES NEW COMPANY “GREAT OPPORTUNITY” TO EXPAND FURTHER IN THE EU

* SIX SWISS EXCHANGE CEO SAYS IF LISTING SIX BECAME A TOPIC, IT WOULD BE LISTED IN SWITZERLAND AND SPAIN

* SIX SWISS EXCHANGE CEO SAYS LISTING OF SIX IS NOT AN ACTIVE PLAN AT THE MOMENT (Reporting by Silke Koltrowitz)

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