BRIEF-Sixt FY EBT At EUR 337.4 Million

March 25 (Reuters) - SIXT SE:
* GROUP REVENUE FOR 2019 UP BY 12.9% TO EUR 3.31 BILLION, FOREIGN GROWTH UP AS MUCH AS 21.5%
* GROUP REVENUE FOR 2019 UP BY 12.9% TO EUR 3.31 BILLION, FOREIGN GROWTH UP AS MUCH AS 21.5%
* FY CONSOLIDATED EARNINGS BEFORE TAXES (EBT) OF EUR 337.4 MILLION
* SUSPENSION OF DIVIDEND PAYMENT SCHEDULED FOR PAST FISCAL YEAR
* EXPECTATIONS FOR 2020 STILL POSITIVE, ALBEIT VERY MUCH REDUCED CONSOLIDATED EBT
* EXTENSIVE MEASURES INTRODUCED SINCE START OF MARCH TO LIMIT FINANCIAL EFFECTS OF CORONA CRISIS
* FOR FISCAL 2019, SIXT SHOWED A GROUP PROFIT OF EUR 246.8 MILLION
* MEASURES: SUBSTANTIAL CUT TO RENTAL FLEET OVER SHORT TERM TO FREE UP CAPACITIES AND LIQUIDITY, SHIFTING INVESTMENTS AND SIGNIFICANT SAVINGS IN MATERIAL AND PERSONNEL COSTS OF UP TO EUR 100 MILLION
* FOR YEAR 2021, EXPECTS A RETURN TO NORMALITY AND CONSOLIDATED OPERATING REVENUE TO SEE SIGNIFICANT UPTAKE AS WELL AS A SLIGHT INCREASE IN GROUP EBT COMPARED TO 2019
* TO SUBSTANTIALLY REDUCE SIZE OF RENTAL FLEET OVER SHORT TERM AND THEREBY FREE UP CAPACITIES AND LIQUIDITY
* EXPECTS TO SEE A STRONG DECLINE IN CONSOLIDATED OPERATING REVENUE FOR WHOLE OF FISCAL 2020 COMPARED WITH LAST YEAR
* EXPECTS 2020 GROUP EBT TO BE VERY POSITIVE, EVEN IF SUBSTANTIALLY LOWER THAN LAST YEAR Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)