Switzerland Market Report
May 7, 2020 / 6:08 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Sixt Leasing Says Minimum Acceptance Threshold For Takeover Offer Exceeded

1 Min Read

May 7 (Reuters) - Sixt Leasing SE:

* MINIMUM ACCEPTANCE THRESHOLD FOR VOLUNTARY PUBLIC TAKEOVER OFFER BY HYUNDAI CAPITAL BANK EUROPE GMBH CLEARLY EXCEEDED

* ACCEPTANCE RATE OF ROUGHLY 73 PER CENT SIGNIFICANTLY ABOVE MINIMUM ACCEPTANCE THRESHOLD OF 55 PER CENT

* MANAGING BOARD AND SUPERVISORY BOARD OF SIXT LEASING SE WELCOME ACCEPTANCE OF OFFER BY SHAREHOLDERS

* ADDITIONAL ACCEPTANCE PERIOD RUNS UNTIL 20 MAY 2020 AT 24:00 HOURS (CEST)

* TRANSACTION IS STILL EXPECTED TO BE COMPLETED IN SECOND HALF OF 2020 Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

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