BRIEF-Sky response to Secretary Of State's announcement on proposed acquisition

Sept 12 (Reuters) - Sky Plc:
* RESPONSE TO SECRETARY OF STATE‘S ANNOUNCEMENT ON PROPOSED ACQUISITION
* “NOTES TODAY‘S ANNOUNCEMENT BY SECRETARY OF STATE FOR DIGITAL, CULTURE, MEDIA AND SPORT ON PROPOSED ACQUISITION OF SKY BY 21 ST CENTURY FOX, INC”
* SKY - “DISAPPOINTED BY THIS FURTHER DELAY AND THAT SECRETARY OF STATE IS NOW MINDED TO REFER PROPOSED ACQUISITION TO CMA IN RELATION TO BROADCASTING STANDARDS DESPITE OFCOM”
* “WILL CONTINUE TO ENGAGE WITH PROCESS AS SECRETARY OF STATE REACHES HER FINAL DECISION” Source text for Eikon: Further company coverage: (Bengaluru Newsroom)