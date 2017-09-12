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September 12, 2017 / 3:44 PM / in a month

BRIEF-Sky response to Secretary Of State's announcement on proposed acquisition

Reuters Staff

1 Min Read

Sept 12 (Reuters) - Sky Plc:

* RESPONSE TO SECRETARY OF STATE‘S ANNOUNCEMENT ON PROPOSED ACQUISITION

* “NOTES TODAY‘S ANNOUNCEMENT BY SECRETARY OF STATE FOR DIGITAL, CULTURE, MEDIA AND SPORT ON PROPOSED ACQUISITION OF SKY BY 21 ST CENTURY FOX, INC”

* SKY - “DISAPPOINTED BY THIS FURTHER DELAY AND THAT SECRETARY OF STATE IS NOW MINDED TO REFER PROPOSED ACQUISITION TO CMA IN RELATION TO BROADCASTING STANDARDS DESPITE OFCOM”

* “WILL CONTINUE TO ENGAGE WITH PROCESS AS SECRETARY OF STATE REACHES HER FINAL DECISION” Source text for Eikon: Further company coverage: (Bengaluru Newsroom)

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