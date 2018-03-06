FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Myanmar
CERAWeek
The Trump Effect
North Korea
Earnings
Future of Money
Breakingviews
Market News
March 6, 2018 / 1:12 PM / in 15 hours

BRIEF-Sky Solar Holdings Enters Into 25-Year Power Purchase Agreement With Units Of Shenzhen Kaifa Technology

Reuters Staff

1 Min Read

March 6 (Reuters) - Shenzhen Kaifa Technology Co Ltd :

* SKY SOLAR HOLDINGS SAYS ENTERED INTO 25-YEAR POWER PURCHASE AGREEMENT WITH UNITS OF SHENZHEN KAIFA TECHNOLOGY CO LTD

* SKY SOLAR HOLDINGS - POWER PURCHASE AGREEMENT IS TO DEVELOP A 1.7 MW ROOFTOP SOLAR PROJECT IN SUZHOU, CHINA

* SKY SOLAR HOLDINGS LTD - PURSUANT TO PPA, SKY SOLAR CHINA WILL BE INDEPENDENT POWER PRODUCER THAT DEVELOPS, OWNS, AND OPERATES PROJECT

* SKY SOLAR - UPON COMPLETION, SHENZHEN KAIFA TO BUY OVER 85% OF ELECTRICITY GENERATED FROM ROOFTOP SOLAR PROJECT, WITH BALANCE BEING SOLD TO STATE GRID

* SKY SOLAR HOLDINGS LTD - ROOFTOP SOLAR PROJECT IN SUZHOU, CHINA IS ANTICIPATED TO BE COMPLETED BEFORE YEAR-END. Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.