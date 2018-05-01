FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Detained In Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Charged: The Future of Autos
Future of Money
Breakingviews
Funds News
May 1, 2018 / 12:31 AM / Updated an hour ago

BRIEF-SkyBridge, HNA Capital Announce Termination Of SkyBridge Transaction

Reuters Staff

1 Min Read

April 30 (Reuters) - SKYBRIDGE CAPITAL :

* SKYBRIDGE WILL CONTINUE TO BE LED BY ITS CURRENT SENIOR MANAGEMENT TEAM AND ITS FULL INVESTMENT TEAM WILL REMAIN INTACT

* PARTIES DETERMINED NOT IN THEIR BUSINESS INTERESTS TO PURSUE DEAL AND MUTUALLY AGREED TO ASK CFIUS TO ALLOW WITHDRAWAL OF CFIUS NOTICE

* FOUNDER, ANTHONY SCARAMUCCI, WILL BE RETURNING AS CO-MANAGING PARTNER TO FOCUS ON STRATEGIC PLANNING AND MARKETING EFFORTS FOR FIRM.

* CO AND HNA CAPITAL MUTUALLY AGREED NOT TO PURSUE TRANSACTION CONTEMPLATED UNDER PURCHASE AGREEMENT THEY ENTERED INTO IN JANUARY 2017

* PARTIES WORKED COLLABORATIVELY OVER PAST 15 MONTHS TO SECURE REQUIRED REGULATORY APPROVALS AND SATISFY ALL CLOSING CONDITIONS

* SKYBRIDGE AND HNA CAPITAL TO EXPLORE POTENTIAL MARKETING RELATIONSHIP TO DISTRIBUTE SKYBRIDGE’S OFFERINGS IN CHINA Source text for Eikon:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.