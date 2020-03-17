BRIEF-Skycity Entertainment Group Sees Normalised NPAT For FY20 To Be In Range Of NZ$85-100 Mln

March 18 (Reuters) - Skycity Entertainment Group Ltd :
* CURRENTLY ESTIMATES EBITDA IMPACT OF AROUND NZ$55M IN RELATION TO PREVIOUS GUIDANCE FOR FULL YEAR
* NEGATIVELY IMPACTED BY GLOBAL RESPONSE TO COVID-19, PARTICULARLY SINCE 28 FEB 2020
* NOW EXPECTS NORMALISED EBITDA FOR FY20 TO BE IN RANGE NZ$230-250 MILLION
* NOW EXPECTS NORMALISED NPAT FOR FY20 TO BE IN RANGE NZ$85-100 MILLION
* SKYCITY ENTERTAINMENT GROUP LTD - UPDATED GUIDANCE ALSO ASSUMES THAT ALL SKYCITY PROPERTIES REMAIN OPEN FOR BUSINESS
* EXPECTS THAT ITS DEBT LEVEL WILL PEAK DURING FY22 AT AROUND NZ$850 MILLION (EXCLUDING LEASE-RELATED LIABILITIES)
* EXPECTS GEARING (DEBT/EBITDA RATIO) WILL REMAIN WITHIN DEBT COVENANTS DURING FY21 & FY22
* ENHANCED BORDER CONTROLS, SOCIAL DISTANCING REQUIREMENTS IMPOSED IN NEW ZEALAND & AUSTRALIA WILL HAVE FURTHER NEGATIVE IMPACTS
* POSSIBLE THAT FULL LOCK DOWN IS IMPLEMENTED IN NZ &/OR AUSTRALIA, WHICH WOULD LEAD TO TEMPORARY CLOSURE OF SKYCITY PROPERTIES Source text for Eikon: Further company coverage: