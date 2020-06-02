BRIEF-Skycity Entertainment Sees Total Annualised Cost Savings Of Around NZ$50 Mln After Restructure

June 3 (Reuters) - Skycity Entertainment Group Ltd:
* PART-WAY THROUGH CONSULTATION PROCESS ON PROPOSAL TO REDUCE NZ WORKFORCE BY AROUND 700 ROSTERED EMPLOYEES
* RESTRUCTURE EXPECTED TO BE COMPLETED BY MIDDLE OF JUNE 2020
* EXPECTS BUSINESS WILL BE SMALLER & DOMESTICALLY FOCUSED FOR SHORT TO MEDIUM TERM
* EMPLOYEE BASE NEEDS TO BE DOWNSIZED TO REFLECT SMALLER BUSINESS
* SEES TOTAL ANNUALISED COST SAVINGS OF AROUND NZ$50 MILLION
* EXPECTS TO BE ABLE TO RE-OPEN SOME FOOD AND BEVERAGE OUTLETS FROM NEXT WEEK
* EXPECTS TO BE ABLE TO RE-OPEN ADELAIDE CASINO IN LATE JUNE OR EARLY JULY
* DOES NOT EXPECT TO REQUIRE ANY WAIVERS FOR 30 JUNE 2020 DEBT COVENANTS
* EXPECTS TO FINALISE FUNDING PLAN OVER NEXT FEW WEEKS Source text for Eikon: Further company coverage: