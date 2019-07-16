Switzerland Market Report
July 16, 2019 / 12:32 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Skyhawk Therapeutics Signs Agreement With Genentech To Develop Small Molecule RNA Splicing Modifiers For Oncology And Neurodegenerative Diseases

1 Min Read

July 16 (Reuters) - Roche Holding AG:

* SKYHAWK THERAPEUTICS ANNOUNCES AGREEMENT WITH GENENTECH TO DISCOVER AND DEVELOP SMALL MOLECULE RNA SPLICING MODIFIERS FOR ONCOLOGY AND NEURODEGENERATIVE DISEASES

* SKYHAWK THERAPEUTICS - SKYHAWK WILL RECEIVE AN UPFRONT PAYMENT AND MAY BE ELIGIBLE FOR MORE THAN $2 BILLION OVER TIME

* SKYHAWK THERAPEUTICS - WILL USE SKYSTAR PLATFORM TO DEVELOP DRUG CANDIDATES DIRECTED TO MULTIPLE TARGETS FOR ONCOLOGY AND NEURODEGENERATIVE DISEASES

* SKYHAWK THERAPEUTICS - AGREEMENT GRANTS GENENTECH AN EXCLUSIVE WORLDWIDE LICENSE TO DEVELOP AND COMMERCIALIZE POTENTIAL THERAPEUTICS

* SKYHAWK THERAPEUTICS - GENENTECH WILL BE RESPONSIBLE FOR CLINICAL DEVELOPMENT AND COMMERCIALIZATION.

* SKYHAWK - DEAL ALSO INCLUDES ROYALTIES ON SALES OF COMMERCIALIZED MEDICINES Source text for Eikon: Further company coverage:

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