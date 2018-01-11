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January 11, 2018 / 3:08 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Skyline Investment To Raise Stake in BlueVendo to 95.56 pct

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 11 (Reuters) - SKYLINE INVESTMENT SA:

* SIGNS AN AGREEMENT TO ACQUIRE FROM BLUEVENDO SHAREHOLDERS 5 MILLION OF BLUVENDO SHARES IN EXCHANGE FOR SKYLINE INVESTMENT SERIES H SHARES

* 5 MILLION BLUEVENDO SHARES REPRESENTING 71.47 PERCENT STAKE TO BE EXCHANGED VIA CONTRIBUTION IN-KIND FOR 1.5 MILLION SERIES H SHARES

* VALUE OF BLUEVENDO SHARES SET AT 1.5 MILLION ZLOTYS

* CURRENTLY CO OWNS 24.1 PCT STAKE IN BLUEVENDO, AFTER THE TRANSACTION SKYLINE INVESTMENT WOULD HAVE 95.56 PCT STAKE IN IT Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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