BRIEF-Sl Green Continues Asset Disposition And Share Repurchase Program

March 1 (Reuters) - Sl Green Realty Corp:
* SL GREEN CONTINUES ASSET DISPOSITION AND SHARE REPURCHASE PROGRAM
* SL GREEN REALTY CORP - ENTERS CONTRACT TO SELL GOWANUS DEVELOPMENT SITE FOR $115 MILLION
* SL GREEN REALTY CORP - JOINT VENTURE, OF WHICH SL GREEN OWNS 95%, ACQUIRED 140,000 SQUARE-FOOT SITE IN 2014 FOR $72.5 MILLION
* SL GREEN REALTY CORP - TRANSACTION WILL GENERATE NET PROCEEDS TO CO OF APPROXIMATELY $70.0 MILLION
* SL GREEN REALTY CORP - PROCEEDS FROM SALE ARE EXPECTED TO BE USED TO CONTINUE COMPANY‘S STOCK REPURCHASE PROGRAM Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Brief@thomsonreuters.com)