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BRIEF-SL Green Extends And Expands $3.0 Billion Unsecured Corporate Credit Facility
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November 27, 2017 / 1:20 PM / in an hour

BRIEF-SL Green Extends And Expands $3.0 Billion Unsecured Corporate Credit Facility

Reuters Staff

1 Min Read

Nov 27 (Reuters) - SL Green Realty Corp:

* SL GREEN EXTENDS AND EXPANDS $3.0 BILLION UNSECURED CORPORATE CREDIT FACILITY

* SL GREEN REALTY CORP- ‍5-YEAR FUNDED TERM LOAN COMPONENT OF FACILITY HAS BEEN INCREASED TO $1.3 BILLION, MATURITY DATE HAS BEEN EXTENDED TO MARCH 2023​

* SL GREEN REALTY CORP- ‍REVOLVING LINE OF CREDIT COMPONENT OF FACILITY REDUCED TO $1.5 BILLION, MATURITY DATE EXTENDED TO MARCH 2023​

* SL GREEN REALTY CORP- ‍NEW $200 MILLION, 7-YEAR FUNDED TERM LOAN COMPONENT HAS BEEN ADDED TO FACILITY, WHICH MATURES IN NOV 2024​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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