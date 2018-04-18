FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Charged: The Future of Autos
Future of Money
Breakingviews
Market News
April 18, 2018 / 8:30 PM / Updated an hour ago

BRIEF-SL Green Realty Corp Reports Q1 EPS Of $1.12 Per Share

Reuters Staff

1 Min Read

April 18 (Reuters) - SL Green Realty Corp:

* REPORTS FIRST QUARTER 2018 EPS OF $1.12 PER SHARE; AND FFO OF $1.66 PER SHARE

* Q1 FFO PER SHARE $1.66

* SL GREEN REALTY - SAME-STORE CASH NOI, INCLUDING SHARE OF SAME-STORE CASH NOI FROM UNCONSOLIDATED JOINT VENTURES, INCREASED BY 7.4% FOR QUARTER ENDED MARCH 31, 2018

* FOR QUARTER, CONSOLIDATED PROPERTY SAME-STORE CASH NOI INCREASED BY 4.6% TO $128.1 MILLION AS COMPARED TO SAME PERIOD IN 2017

* QTRLY TOTAL REVENUES $301.7 MILLION VERSUS $377.4 MILLION

* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.46, REVENUE VIEW $260.6 MILLION — THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.