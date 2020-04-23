Healthcare
April 23, 2020 / 6:36 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Sligro Food Group Q1 Revenue up, Assumes Full Market Recovery Mid-2021

1 Min Read

April 23 (Reuters) - SLIGRO FOOD GROUP NV:

* Q1 REVENUE EUR 533 MILLION VERSUS EUR 528 MILLION YEAR AGO

* ON CORONAVIRUS: Q2 ARE STILL UNDER COMPARABLE MARKET CONDITIONS AS Q1

* IN NETHERLANDS, CONSOLIDATION OF DE KWEKER ADDED € 25 MILLION TO SALES IN FIRST QUARTER

* ON CORONAVIRUS: IN Q3 AND Q4 EXPECT A SLOW BUT GRADUAL RECOVERY OF SALES MARKETS

* HOWEVER, WE ALSO ASSUME THAT OUR MARKETS WILL NEED UNTIL MID-2021 TO RECOVER TO PRE-COVID-19 LEVELS Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

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