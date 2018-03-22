FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Earnings
Future of Money
Breakingviews
Market News
March 22, 2018 / 8:28 PM / Updated 18 hours ago

BRIEF-Smart Global Holdings Q2 Non-Gaap Earnings Per Share $1.73

Reuters Staff

1 Min Read

March 22 (Reuters) - Smart Global Holdings Inc:

* SMART GLOBAL HOLDINGS REPORTS SECOND QUARTER FISCAL 2018 FINANCIAL RESULTS

* Q2 SALES $314 MILLION VERSUS I/B/E/S VIEW $290.6 MILLION

* Q2 NON-GAAP EARNINGS PER SHARE $1.73

* Q2 EARNINGS PER SHARE VIEW $1.33 — THOMSON REUTERS I/B/E/S

* SEES ‍Q3 OF FISCAL 2018 NET SALES - GAAP / NON-GAAP $320 TO $340 MILLION​

* SEES Q3 ADJUSTED EARNINGS PER SHARE $1.74 TO $1.82

* SEES ‍Q3 2018 DILUTED EPS - GAAP $1.61 TO $1.69​

* SEES Q3 EARNINGS PER SHARE $1.61 TO $1.69

* SEES ‍ Q3 DILUTED EPS - NON-GAAP $1.74 TO $1.82​

* Q3 EARNINGS PER SHARE VIEW $1.26, REVENUE VIEW $292.8 MILLION — THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.