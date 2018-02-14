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February 14, 2018 / 9:33 PM / Updated 8 hours ago

BRIEF-Smartcentres Real Estate Investment Trust Qtrly Transactional FFO $0.57 On A Per Unit Basis

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 14 (Reuters) - Smartcentres Real Estate Investment Trust :

* RELEASES FOURTH QUARTER AND YEAR END RESULTS FOR 2017, AND ANNOUNCES MANAGEMENT CHANGES

* BOARD OF TRUSTEES OF CO ANNOUNCED THAT HUW THOMAS, CO‘S CURRENT CEO, WILL BE STEPPING DOWN

* PETER FORDE, CO‘S CURRENT PRESIDENT AND COO WILL ASSUME PRESIDENT AND CEO ROLE ON HUW THOMAS’ DEPARTURE

* MITCHELL GOLDHAR, CO‘S CURRENT NON-EXECUTIVE CHAIRMAN, WILL BECOME EXECUTIVE CHAIRMAN

* QTRLY TRANSACTIONAL FFO $0.57 ON A PER UNIT BASIS

* Q4 FFO PER SHARE VIEW C$0.57 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage:

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All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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