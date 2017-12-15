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BRIEF-Smartcentres REIT issues $500 mln Unsecured Debenture
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December 15, 2017 / 3:34 AM / Updated 21 minutes ago

BRIEF-Smartcentres REIT issues $500 mln Unsecured Debenture

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 14 (Reuters) - Smartcentres Real Estate Investment Trust :

* SMARTCENTRES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST ANNOUNCES $500 MILLION SERIES R AND SERIES S SENIOR UNSECURED DEBENTURE ISSUE

* SMARTCENTRES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST AGREED TO ISSUE $250 MILLION SERIES S AND $250 MILLION SERIES R SENIOR UNSECURED DEBENTURES ON AN AGENCY BASIS

* SMARTCENTRES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST SERIES R DEBENTURES WILL CARRY FLOATING RATE OF 3-MONTH CDOR + 66 BASIS POINTS,WILL MATURE ON DEC 21, 2020

* SMARTCENTRES REAL ESTATE INVESTMENT TRUST SAYS SERIES S DEBENTURES WILL CARRY COUPON OF 3.834% AND WILL MATURE ON DECEMBER 21, 2027 Source text for Eikon: Further company coverage:

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