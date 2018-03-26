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March 26, 2018 / 4:07 PM / Updated a day ago

BRIEF-Smartsheet Files For IPO Of Up To $100 mln

Reuters Staff

1 Min Read

March 26 (Reuters) - Smartsheet Inc:

* SMARTSHEET INC FILES FOR IPO OF UP TO $100 MILLION – SEC FILING

* SMARTSHEET INC SAYS IT INTENDS TO APPLY TO HAVE ITS COMMON STOCK LISTED ON NEW YORK STOCK EXCHANGE UNDER THE SYMBOL “SMAR”

* SMARTSHEET INC SAYS MORGAN STANLEY, J.P. MORGAN, JEFFERIES ARE AMONG UNDERWRITERS TO IPO

* SMARTSHEET INC SAYS RBC CAPITAL MARKETS, CANACCORD GENUITY, WILLIAM BLAIR ARE AMONG UNDERWRITERS TO IPO

* SMARTSHEET INC SAYS SUNTRUST ROBINSON HUMPHREY IS AMONG UNDERWRITERS TO IPO

* SMARTSHEET INC SAYS PROPOSED IPO PRICE IS AN ESTIMATE SOLELY FOR CALCULATING SEC REGISTRATION FEE Source text: (bit.ly/2DWdXab)

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