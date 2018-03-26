BRIEF-Smartsheet Files For IPO Of Up To $100 mln

March 26 (Reuters) - Smartsheet Inc:
* SMARTSHEET INC FILES FOR IPO OF UP TO $100 MILLION – SEC FILING
* SMARTSHEET INC SAYS IT INTENDS TO APPLY TO HAVE ITS COMMON STOCK LISTED ON NEW YORK STOCK EXCHANGE UNDER THE SYMBOL “SMAR”
* SMARTSHEET INC SAYS MORGAN STANLEY, J.P. MORGAN, JEFFERIES ARE AMONG UNDERWRITERS TO IPO
* SMARTSHEET INC SAYS RBC CAPITAL MARKETS, CANACCORD GENUITY, WILLIAM BLAIR ARE AMONG UNDERWRITERS TO IPO
* SMARTSHEET INC SAYS SUNTRUST ROBINSON HUMPHREY IS AMONG UNDERWRITERS TO IPO
* SMARTSHEET INC SAYS PROPOSED IPO PRICE IS AN ESTIMATE SOLELY FOR CALCULATING SEC REGISTRATION FEE Source text: (bit.ly/2DWdXab)