Healthcare
March 20, 2020 / 8:44 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Smiledirectclub To Temporarily Close All Smileshops With The Exception Of Hong Kong Locations Beginning March 20

1 Min Read

March 20 (Reuters) - SmileDirectClub Inc:

* SMILEDIRECTCLUB INC - WILL TEMPORARILY CLOSE ALL SMILESHOPS WITH THE EXCEPTION OF HONG KONG LOCATIONS BEGINNING MARCH 20

* SMILEDIRECTCLUB INC - ANTICIPATE SMILESHOPS WILL REMAIN CLOSED THROUGH APRIL 6

* SMILEDIRECTCLUB INC - SMILEBUS FLEET HAS ALSO SUSPENDED OPERATIONS

* SMILEDIRECTCLUB INC - WILL SUSPEND MANUFACTURING OPERATIONS CONDUCTED BY AFFILIATED ENTITY FOR TWO-WEEK PERIOD

* SMILEDIRECTCLUB INC - WILL USE 3D PRINTING CAPABILITIES TO HELP THIRD PARTY COS & HEALTH AGENCIES SUPPLEMENT MANUFACTURING NEEDS

* SMILEDIRECTCLUB INC - EXPECT DISRUPTIONS WILL HAVE A MATERIAL IMPACT ON Q1 & LIKELY Q2 AS WELL

* SMILEDIRECTCLUB INC - DO NOT KNOW THE IMPACT ON THE FULL YEAR OF 2020 GUIDANCE PREVIOUSLY PROVIDED. Source : (bit.ly/2U6sWtj) Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below