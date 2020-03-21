Healthcare
March 21, 2020 / 9:20 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Smiths Group Significantly Ramping Up Weekly Production Of Ventilators

1 Min Read

March 21 (Reuters) - Smiths Group PLC:

* PRESS RELEASE - SMITHS GROUP SIGNIFICANTLY RAMPING UP WEEKLY PRODUCTION OF VENTILATORS

* SIGNIFICANTLY RAMPING UP PRODUCTION OF ITS PARAPAC PLUS VENTILATORS, MANUFACTURED IN ITS SMITHS MEDICAL FACILITY IN LUTON, UK

* CO IN DIALOGUE WITH CONTRACT MANUFACTURERS TO FURTHER ADD PRODUCTION CAPACITY IN US AND OTHER COUNTRIES TO MEET GLOBAL DEMAND

* CO WILL PROVIDE IP AND TECHNICAL ADVICE, AND MAKE AVAILABLE ITS PARAPAC PLUS VENTILATOR TO CONSORTIUM Further company coverage:

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