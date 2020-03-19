Healthcare
March 19, 2020 / 1:32 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Snam in contact with major shippers to monitor risks to Europe gas supplies - CEO

1 Min Read

March 19 (Reuters) - Italy’s Snam Chief Executive Marco Alvera says:

* IN ACTIVE CONTACT WITH MAJOR SHIPPERS IN RUSSIA, LIBYA, ALGERIA TO MONITOR RISKS TO GAS SUPPLIES TO EUROPE

* ON CORONAVIRUS IMPACT, SAYS “IN THE FIELD WE HAVE SUSPENDED HALF OUR MAJOR 250 CONSTRUCTION SITES”

* ON CORONAVIRUS, SAYS GROUP REMAINS BROADLY ON TRACK ON MAIN CONSTRUCTION SITE MILESTONES “BUT WE MAY NEED TO CUT NUMBER FURTHER DOWN AS WE PROGRESS”

* SEES LIMITED IMPACT FROM CORONAVIRUS CRISIS ON 2020 NET PROFIT TARGET (Reporting by Milan newsroom)

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