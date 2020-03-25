BRIEF-SNB's Jordan says banks should use financial support to help the economy

March 25 (Reuters) -
* SWISS NATIONAL BANK CHAIRMAN JORDAN SAYS IS CONVINCED BANKS WILL USE FINANCIAL SUPPORT TO HELP THE ECONOMY, NOT FOR DIVIDENDS OR SHARE BUYBACKS
* FINMA’S BRANSON SAYS WELCOMES BANKS’ DECISION TO HALT SHARE BUYBACK PROGRAMMES, ALSO RECOMMENDS TO DELAY DIVIDEND PAYMENTS
* SWISS FINANCE MINISTER SAYS IF SITUATION DOESN’T IMPROVE, WE’LL HAVE TO KEEP MEASURES IN PLACE AS LONG AS NEEDED
* SWISS FINANCE MINISTER SAYS BANKS ARE NOT GOING TO EARN MONEY WITH THESE EMERGENCY LOANS, RATHER THE OPPOSITE
* FINMA’S BRANSON SAYS REAL ESTATE MARKET WILL COOL DOWN Source text for Eikon: Further company coverage: [ ] (Reporting by Silke Koltrowitz)