BRIEF-SNC-Lavalin Awarded 5-Year Agreement With Al Khafji Joint Operations

Feb 26 (Reuters) - Snc-Lavalin Group Inc:
* SNC-LAVALIN AWARDED A 5-YEAR FRAMEWORK AGREEMENT WITH AL KHAFJI JOINT OPERATIONS, IN SAUDI ARABIA
* SNC-LAVALIN - UNIT IN SAUDI ARABIA AWARDED A 5-YEAR FRAMEWORK AGREEMENT TO PROVIDE IN-KINGDOM GENERAL ENGINEERING SERVICES TO AL KHAFJI JOINT OPERATIONS
* SNC-LAVALIN - AGREEMENT WILL COVER BOTH ON-SHORE AND OFF-SHORE ENGINEERING PROJECTS
* SNC-LAVALIN - AL KHAFJI JOINT OPERATIONS IS A JOINT OPERATING CO BETWEEN ARAMCO GULF OPERATIONS COMPANY LIMITED AND KUWAIT GULF OIL COMPANY Source text for Eikon: Further company coverage: