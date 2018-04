April 12 (Reuters) - SNC-Lavalin Group Inc:

* GROUPE DES PARTENAIRES POUR LA MOBILITÉ DES MONTRÉALAIS SIGNED A CONTRACT WITH CDPQ INFRA FOR AUTOMATIC & DRIVERLESS LIGHT METRO SYSTEM

* THE AUTOMATIC AND DRIVERLESS LIGHT METRO SYSTEM TO BE DELIVERED IS FOR THE RÉSEAU EXPRESS MÉTROPOLITAIN PROJECT

* TOTAL CONTRACT IS WORTH APPROXIMATELY EUR 1.8 BILLION

* CO'S SHARE IN TOTAL CONTRACT IS ESTIMATED AT EUR 400 MILLION