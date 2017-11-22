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BRIEF-SNC-LAVALIN TO SUPPLY GAS PROCESSING EQUIPMENT FOR PRODUCERS MIDSTREAM LP
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November 22, 2017 / 1:12 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-SNC-LAVALIN TO SUPPLY GAS PROCESSING EQUIPMENT FOR PRODUCERS MIDSTREAM LP

Reuters Staff

1 Min Read

Nov 22 (Reuters) - SNC-Lavalin Group Inc:

* SNC-LAVALIN AWARDED MIDSTREAM OIL AND GAS PROJECT IN THE DELAWARE BASIN OF THE UNITED STATES

* SNC-LAVALIN GROUP INC - ‍HAS BEEN AWARDED FABRICATION AND SUPPLY OF MODULAR GAS PROCESSING EQUIPMENT FOR PRODUCERS MIDSTREAM LP​

* SNC-LAVALIN GROUP INC - PROJECT‘S ‍SCOPE INCLUDES A MODULAR 60 MILLION STANDARD CUBIC FEET/DAY (MMSCFD) CRYOGENIC GAS PLANT​

* SNC-LAVALIN GROUP INC - ‍CRYOGENIC GAS PLANT FACILITY IS EXPECTED TO COMMENCE OPERATION IN Q1 OF 2018​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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