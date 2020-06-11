BRIEF-SOBI And Selecta Announce Strategic Licensing Agreement For Sel-212, A Phase 3-Ready Novel Treatment For Chronic Refractory Gout

June 11 (Reuters) - Selecta Biosciences Inc:
* SOBI AND SELECTA ANNOUNCE STRATEGIC LICENSING AGREEMENT FOR SEL-212, A PHASE 3-READY NOVEL TREATMENT FOR CHRONIC REFRACTORY GOUT
* SELECTA BIOSCIENCES - TO GET FROM SOBI INITIAL PAYMENTS OF USD 100 MILLION
* SELECTA BIOSCIENCES - SELECTA IS ELIGIBLE TO RECEIVE POTENTIAL MILESTONE PAYMENTS OF UP TO USD 630 MILLION FROM SOBI
* SELECTA BIOSCIENCES - INITIAL PAYMENTS, INCLUDE $75 MILLION UP-FRONT LICENSE FEE & $25 MILLION FOR PURCHASE OF SELECTA COMMON STOCK AT $4.62/SHARE
* SELECTA BIOSCIENCES - ADDITIONALLY, SELECTA IS ELIGIBLE TO RECEIVE TIERED DOUBLE-DIGIT ROYALTIES ON NET SALES
* SELECTA BIOSCIENCES INC - SOBI INTENDS TO FINANCE CONSIDERATIONS ABOVE BY AVAILABLE FUNDS
* SELECTA BIOSCIENCES - SOBI TO ASSUME RESPONSIBILITY FOR DEVELOPMENT, REGULATORY, COMMERCIAL ACTIVITIES FOR SEL-212 IN MARKETS OUTSIDE CHINA Source text for Eikon: Further company coverage: