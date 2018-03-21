FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Earnings
Future of Money
Breakingviews
Healthcare
March 21, 2018 / 7:11 AM / Updated 12 hours ago

BRIEF-Sobi launches Ravicti in Europe ‍​

Reuters Staff

1 Min Read

March 21 (Reuters) - Swedish Orphan Biovitrum:

* SAYS LAUNCHES RAVICTI IN EUROPE AND ADVANCES THE CARE FOR PATIENTS WITH UREA CYCLE DISORDERS

* SAYS HAS GAINED REIMBURSEMENT FOR RAVICTI®, A NEW THERAPY OPTION FOR THE TREATMENT OF PATIENTS WITH UREA CYCLE DISORDERS (UCDS) IN SEVERAL EU MEMBER STATES AND EEA-COUNTRIES

* SAYS SWEDEN, DENMARK, AUSTRIA AND GERMANY ARE THE FIRST COUNTRIES TO LAUNCH, FOLLOWED BY UK, SPAIN AND THE NETHERLANDS.‍​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Stockholm Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.