FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Social Reality Says On Dec 4, Co Entered Into Settlement Agreement With tronc Inc And Tribune Content Agency LLC
Sections
Featured
How Monsanto cotton sowed trouble in Africa
Reuters Investigates
How Monsanto cotton sowed trouble in Africa
Saudis support U.S. peace plan despite rage at Jerusalem move
World
Saudis support U.S. peace plan despite rage at Jerusalem move
Crude-backed crypto-coin is mostly snake oil
Breakingviews
Crude-backed crypto-coin is mostly snake oil
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Market News
December 8, 2017 / 10:43 PM / in 13 minutes

BRIEF-Social Reality Says On Dec 4, Co Entered Into Settlement Agreement With tronc Inc And Tribune Content Agency LLC

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 8 (Reuters) - Social Reality Inc:

* SOCIAL REALITY INC - ON DEC 4, CO ENTERED INTO A SETTLEMENT AGREEMENT WITH TRONC INC AND TRIBUNE CONTENT AGENCY LLC - SEC FILING

* SOCIAL REALITY - PURSUANT TO SETTLEMENT AGREEMENT, NEITHER PARTY ADMITTED ANY FAULT OR LIABILITY & PARTIES ENTERED INTO MUTUAL RELEASE RESOLVING MATTER

* SOCIAL REALITY - TRONC AGREED TO PAY CO$2.25 MILLION REPRESENTING AMOUNTS OWED FOR ADVERTISEMENTS PLACED BY CO AS WELL AS ACCRUED INTEREST & RELATED COSTS

* SOCIAL REALITY - TRONC AGREED TO PROVIDE CO WITH $300,000 IN MEDIA SPREAD OVER CONSECUTIVE 12 MONTH PERIOD Source text: (bit.ly/2AGjqlw) Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.