FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Charged: The Future of Autos
Future of Money
Breakingviews
Financials
April 12, 2018 / 4:26 PM / in 3 hours

BRIEF-Societe Fonciere Lyonnaise Consolidated Net Debt Narrows to 1,605 Million Euros At 31 March 2018

Reuters Staff

1 Min Read

April 12 (Reuters) - SOCIETE FONCIERE LYONNAISE SA :

* Q1 RENTAL REVENUE EUR 48.0 MILLION VERSUS EUR 49.0 MILLION YEAR AGO

* NO PROPERTY SALES OR ACQUISITIONS DURING THE FIRST QUARTER OF 2018

* OCCUPANCY RATE FOR REVENUE-GENERATING BUILDINGS 96.6 PERCENT AT MARCH 31 VERSUS 94.4 PERCENT AT DEC 31

* CONSOLIDATED NET DEBT €1,605 MILLION AT 31 MARCH 2018, VERSUS €1,631 MILLION AT 31 DECEMBER 2017

* Q1 CONSOLIDATED REVENUE EUR 48.0 MLN VS EUR 49.0 MLN YEAR AGO Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.