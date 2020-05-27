Healthcare
May 27, 2020 / 4:20 PM / in 2 hours

BRIEF-Societe LDC FY Net Profit Group Share Down At 143.7 Million Euros

1 Min Read

May 27 (Reuters) - Societe LDC SA:

* FY NET PROFIT GROUP SHARE EUR 143.7 MILLION VERSUS EUR 148.7 MILLION YEAR AGO

* IN EXCLUSIVE TALKS WITH GROUPE EUREDEN TO TAKE OVER ASSETS OF RONSARD

* AS OF FEB 29, 2020, EQUITY ATTRIBUTABLE TO GROUP AMOUNTED TO EUR 1.41 BILLION AND NET CASH TO EUR 20.8 MILLION

* FY RECURRING OPERATING PROFIT EUR 201.5 MILLION VERSUS EUR 190.1 MILLION YEAR AGO

* ON COVID-19: UNCERTAINTIES CONCERNING DATE OF RETURN TO NORMAL SITUATION LIMIT SHORT-TERM VISIBILITY

* TO PROPOSE DIVIDEND OF EUR 1.20 PER SHARE (VERSUS EUR 1.60 YEAR AGO)

* OUTLOOK 2020/2021: REAFFIRMS CONFIDENCE IN ITS FUTURE Source text : bit.ly/36zBPQV Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below