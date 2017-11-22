FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Societe LDC H1 net result group share up at 68.5‍​ million euros
Sections
Featured
Mladic reduced to frail genocide defendant
war crimes
Mladic reduced to frail genocide defendant
A defector's getaway
North Korea
A defector's getaway
China's pig farmers go north, upending world's top meat, grain market
China
China's pig farmers go north, upending world's top meat, grain market
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Consumer Goods and Retail
November 22, 2017 / 5:28 PM / Updated 34 minutes ago

BRIEF-Societe LDC H1 net result group share up at 68.5‍​ million euros

Reuters Staff

1 Min Read

Nov 22 (Reuters) - Societe Ldc Sa

* H1 NET RESULT GROUP SHARE EUR 68.5‍​ MILLION VERSUS EUR 63.6 MILLION YEAR AGO

* H1 OPERATING RESULT EUR 93.2‍​ MILLION VERSUS EUR 91.5 MILLION YEAR AGO

* H1 REVENUE EUR 1.85‍​ BILLION VERSUS EUR 1.73 BILLION YEAR AGO

* FY 2017-2018 SEES RECURRING OPERATING RESULT AROUND LEVEL OF 2016-2017‍​

* H1 RECURRING OPERATING RESULT EUR 93.2‍​ MILLION VERSUS EUR 91.0 MILLION YEAR AGO

* SEES FY 2017 INTERNATIONAL SEGMENT REVENUE TO BE AROUND EUR 270 MLN‍​

* FY 2017 INTERNATIONAL SEGMENT RECURRING OPERATING MARGIN TO BE ABOUT 4 PCT‍​ Source text: bit.ly/2BfbEPA Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.