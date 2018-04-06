FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Charged: The Future of Autos
Future of Money
Breakingviews
Market News
April 6, 2018 / 1:09 AM / Updated 20 hours ago

BRIEF-Softbank Group To Make Strategic Investment In Nemaska Lithium

Reuters Staff

1 Min Read

April 6 (Reuters) - Nemaska Lithium Inc:

* SOFTBANK GROUP TO MAKE STRATEGIC INVESTMENT IN NEMASKA LITHIUM

* ‍AGREEMENT WITH SOFTBANK GROUP FOR A PRIVATE PLACEMENT OF COMMON SHARE SUBSCRIPTION RECEIPTS AT A PRICE OF CAD 1.12 PER RECEIPT

* ‍SOFTBANK WILL ACQUIRE UP TO 9.9% OF CO’S OUTSTANDING COMMON SHARES AFTER GIVING EFFECT TO CONSUMMATION OF PROJECT FINANCING​

* ‍AGREEMENT FOR AGGREGATE GROSS PROCEEDS OF UP TO CAD 99.1 MILLION

* ‍SOFTBANK WILL BE ENTITLED TO ONE NOMINEE AS DIRECTOR OF NEMASKA LITHIUM Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.