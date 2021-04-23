BRIEF-Software AG Confirms 2021 Guidance

April 23 (Reuters) - Software AG:
* SAYS DIGITAL BUSINESS BOOKINGS GREW 21 PERCENT IN Q1, WITH SUBSCRIPTION SHIFT DRIVING RECURRING REVENUE TO 89 PERCENT OF OVERALL PRODUCT REVENUE
* SAYS REITERATES OUR 2021 GUIDANCE
* SAYS RECURRING REVENUE GREW 6 PERCENT
* SAYS COMMITMENT TO 2023 MID-TERM AMBITIONS REITERATED
* SAYS FOR Q1, PRODUCT REVENUE WAS EUR146.5 MILLION, OR 4 PERCENT LOWER THAN SAME QUARTER OF 2020
* SAYS IN Q1, GROUP’S TOTAL REVENUE WAS EUR183.1 MILLION
* SAYS IN Q1 FREE CASH FLOW WAS EUR39.8 MILLION, A DECLINE OF 23 PERCENT Further company coverage: (Reporting By Berlin Newsroom)
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