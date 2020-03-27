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March 27, 2020 / 1:51 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Solar Withdraws Outlook For 2020

1 Min Read

March 27 (Reuters) - Solar A/S:

* REG-NO. 6 2020 SOLAR A/S WITHDRAWS OUTLOOK FOR 2020 DESPITE A HIGH LEVEL OF ACTIVITY IN Q1

* SOLAR A/S - INTRODUCED A NUMBER OF INITIATIVES TO LIMIT RISK OF INFECTION IN ORDER TO ENSURE OUR BUSINESS’ CONTINUITY AND STABILITY.

* SOLAR A/S - ON CORONAVIRUS: DUE TO DEVELOPMENT IN CONNECTION WITH OUTBREAK OF COVID-19, SOLAR A/S WITHDRAWS PREVIOUSLY ANNOUNCED OUTLOOK FOR 2020.

* SOLAR A/S - WE WILL DISCLOSE A NEW GUIDANCE AS SOON AS WE GET AN OVERVIEW OF EFFECT OUTBREAK WILL HAVE ON SOLAR.

* SOLAR A/S - EXPERIENCING MINOR CHANGES IN DELIVERIES FROM SUPPLIERS.

* SOLAR A/S - WE ARE FULLY CAPABLE OF SERVING OUR CUSTOMERS THROUGH DIGITAL CHANNELS. Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
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