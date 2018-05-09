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Market News
May 9, 2018 / 8:13 PM / Updated 3 hours ago

BRIEF-SolarEdge Enters UPS Market With Agreement To Acquire Gamatronic

Reuters Staff

1 Min Read

May 9 (Reuters) - Solaredge Technologies Inc:

* SOLAREDGE ENTERS UPS MARKET WITH AGREEMENT TO ACQUIRE GAMATRONIC, A UPS TECHNOLOGY LEADER

* SOLAREDGE ENTERS UPS MARKET WITH AGREEMENT TO ACQUIRE GAMATRONIC, A UPS TECHNOLOGY LEADER

* SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC - PURCHASING SUBSTANTIALLY ALL OF GAMATRONIC’S ASSETS, INCLUDING ITS INTELLECTUAL PROPERTY, BRAND, AND TANGIBLE ASSETS

* SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC - UPON CLOSING OF AGREEMENT, ABOUT 100 OF GAMATRONIC’S EMPLOYEES WILL BE REHIRED AS SOLAREDGE EMPLOYEES Source text for Eikon: Further company coverage:

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